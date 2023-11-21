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Чемпионат Европы по футболу 2024

Смазанный пенальти с добиванием и автогол под напором Кейна: Сборная Англии отыгралась в Северной Македонии

21 Ноября 2023 • 00:42 Комментировать
Северная Македония
1:1
Англия
окончен

В десятом туре отборочного этапа Евро-2024 сборная Англии встречалась на выезде с национальной командой Северной Македонии.

Протокол игры  
Северная Македония1:1Англия
(1:0) Барди Энис41'  
  59'Кейн Гарри (1:1)
Димитриевски СтолеМанев ЙованСерафимов НиколаМуслиу ВизарДимоски Боян 86' (Ашковски Стефан ( 86') Алиоски ЭгзиянАлими Исник 75' (Костадинов Тихомир ( 75') Атанасов Яни 90' (Элези Агон ( 90') Барди ЭнисМиовски Боян 75' (Ристовски Милан ( 75') Элмас Эльиф  17'
Запасные: Тодороски ТодорДаци ЭрдонМитровски ДимитарШишковски ДамьянАлексовски ИгорЧурлинов ДаркоАдеми АриянИльязовски Ахмед
Пикфорд ДжорданУокер КайлМагуайр ГарриГехи МаркЛьюис Рико  40'Александер-Арнольд Трент  56' 84' (Палмер Коул ( 84') Райс ДекланСака Букайо 84' (Рэшфорд Маркус ( 84') Фоден ФилГрилиш Джек 84' (Филлипс Кэлвин ( 84') Уоткинс Олли 58' (Кейн Гарри ( 58')
Запасные: Конса ЭзриГаллахер КонорХендерсон ДжорданРемсдейл АаронТомори ФикайоДжонстон Сэм
20 ноября. Стадион "Тодор Проески".

В группе С в заключительном туре квалификации чемпионата Европы основное внимание было приковано к матчу Украина – Италия. Он по сути становился стыковым за попадание на континентальный форум, хотя формально не имел такого статуса. Ну а сборная Англии, у которой не было шансов потерять первое место в квинтете, отправилась в гости к Северной Македонии, которая не могла никуда сдвинуться с четвёртой строчки.

Обе эти команды приняли участие в юбилейном чемпионате Европы 2020 года. И обе добились в этом плане неожиданных результатов. Выход англичан в финал, может, и не являлся суперсенсацией, учитывая далеко не низкий уровень «трёх львов» и то, что они большинство матчей проводили дома. Но дело в том, что ранее «родоначальники футбола» ни разу не добирались до этой стадии. А в 2021 году добрались – и проиграли на «Уэмбли» итальянцам.

В октябре 2023-го, кстати, Англия снова встретилась с Италией на «Уэмбли» – и победила 3:1 в рамках квалификации на новый чемпионат Европы. Что касается сборной Северной Македонии, то она явно сенсационно пробилась на Евро-2020. Это стало возможным благодаря новой системе отбора туда с включением Лиги наций. Правда, в основной части европейского чемпионата «красные рыси» выступили несолоно хлебавши, проиграв Австрии, Украине и Нидерландам.

По сравнению с предыдущим матчем, который представители Туманного Альбиона выиграли у Мальты, Гарет Саутгейт сделал приличную ротацию в составе своей команды. В частности, попал в запас Гарри Кейн, в последнее магнитящий к себе много внимания благодаря своим бомбардирским подвигам. На острие атаки его был призван подменить Олли Уоткинс из «Астон Виллы».

Англичане в Скопье быстро взяли мяч под свой контроль и принялись строить позиционные атаки. Первый момент им удалось создать на четырнадцатой минуте. Деклан Райс подключился на левом полуфланге и отметился ударом низом в дальний угол. Мяч внедрился в штангу, а вот на добивании никого из британцев не оказалось.

Сборная Северной Македонии практически не атаковала, однако Магуайр сам предложил ей возможность открыть счёт. В середине тайма он косякнул сзади, подарив мяч хозяевам. Эльиф Элмас вошёл в левую часть штрафной площади, и там Магуйар ещё толкнул его на газон. Но толкнул не очень сильно, хотя Элмас упал. Видимо, именно поэтому пенальти назначен не был.

Если Магуйар – это опытный «привозчик», то Рико Льюис – юный. Защитник «Манчестер Сити» в канун своего 19-летия дебютировал за сборную Англии и ближе к перерыву стал виновником пенальти в ворота гостей. Заехал он в своей штрафной рукой по лицу Миовски – пенальти после видеоповтора. Барди (не Варди) не забил Пикфорду непосредственно с одиннадцатиметрового, зато на добивании оказался неотразим (1:0).

Льюис хотел исправиться ещё до перерыва, но с линии штрафной не поставил неразрешимых проблем перед Димитриевски. Опаснее было после выстрела Трента – голкипер спас хозяев. Спорный эпизод в штрафной площади северомакедонцев не привёл к ответному пенальти. Прибавили визитёры в конце первой половины встречи, однако не смогли отличиться голом в раздевалку.

В начале второго тайма Димитриевски не сумел выручить, когда Грилиш на левой штанге замкнул доставку, которую сделал справа Букайо Сака. 1:1? Нет. У Грилиша после долгой паузы ВАР зафиксировал офсайд. Но через десять минут всё равно стало 1:1. Кейн только что вышел на замену – и после подачи справа углового от Фодена вроде как отправил мяч в чужие ворота.

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Впрочем, выяснилось, что не Кейн туда мяч отправил, а Атанасов. То есть автогол забила сборная Северной Македонии. В оставшееся время хозяева выстояли и больше не пропустили. Таким образом, Кейн прервал свою личную рекордную восьмиматчевую голевую серию во всех турнирах, во время неё он забил пятнадцать мячей.

Балканская сборная набрала восемь очков в восьми матчах группового этапа, а «три льва» финишировали с двадцатью баллами. Вничью англичане сыграли лишь дважды – другой раз с Украиной. В Скопье, к слову, подопечные Саутгейта могли пропустить в концовке, когда Серафимов пробил головой после подачи Ристовски со штрафного – получилось выше створа.

Кирилл Иванцов

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