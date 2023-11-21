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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Казахстана билась до конца, но всё же пропустила на Евро Словению

21 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Словения
2:1
Казахстан
окончен

Сборная Казахстана была в шаге от финальной части Евро-2024. Команда Магомеда Адиева нуждалась в выездной победе над конкурентами из Словении. Ян Млакар опасно бил головой и не попал по высоте. Зан Карничник оказался сам перед воротами и не смог пробить голкипера. Абзал Бейсебеков атаковал в ближний угол ворот, на месте Ян Облак. Ян Вороговский грубо ошибся у своих ворот и на ровном месте сбил соперника. Бенджамин Сеско реализовал 11-метровый. Старт второго тайма, гости быстро отличились после прострела справа от Максима Самородова, и Рамазан Оразов расстрелял ворота - 1:1. Эрик Янжа со штрафного заставил поработать голкипера. Яка Бийол метров с шести наносил удар - в защитника на ленточке. Оразов мог острее бить по воротам, голкипер выручил. За считанные минуты до финального свистка словенцы похоронили шансы противника. Опытный Беньямин Вербич от левого угла штрафной сместился в центр и метко пробил - 2:1.

Словения вышла на Евро вслед за сборной Дании.

Протокол игры  
Словения2:1Казахстан
(1:0) Сеско Бенджамин41'  
  48'Оразов Рамазан (1:1)
(2:1) Вербич Беньямин86'  
Облак ЯнКарничник ЗанБлажич МихаБийол ЯкаЯнжа Эрик 87' (Дркушич Ваня ( 87') Стоянович Петар 90' (Горенц-Станкович Йон ( 90') Гнезда-Черин АдамЭлшник ТимиМлакар Ян 72' (Вербич Беньямин ( 72'  86') Шпорар Андраж 87' (Куртич Ясмин ( 87') Сеско Бенджамин
Запасные: Зугеля НиноЛоврич СандиЗахович ЛукаВипотник ЖанЗайц МихаЦелар ЖанБелек ВидБалковец Юре
Шацкий ИгорьМалый Сергей  79'Марочкин АлександрАлип Нуралы  90'Быстров МаратВороговский Ян  40'Чесноков Ислам 81' (Свиридов Иван ( 81') Бейсебеков Абзал 81' (Тапалов Еркин ( 81') Куат Исламбек  61' 64' (Кенесов Арман ( 64') Оразов РамазанСамородов Максим 90' (Аймбетов Абат ( 90')
Запасные: Устименко ДанилДарабаев АсланЕрланов ТемирланДосмагамбетов ТимурЗуев АлександрСкворцов ЛевКасым АлибекШайзада Бекхан
20 ноября. Стадион "Стожице" (Любляна).

 

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Сборная Словении Сборная Казахстана

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