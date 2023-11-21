Сборная Казахстана билась до конца, но всё же пропустила на Евро Словению

Сборная Казахстана была в шаге от финальной части Евро-2024. Команда Магомеда Адиева нуждалась в выездной победе над конкурентами из Словении. Ян Млакар опасно бил головой и не попал по высоте. Зан Карничник оказался сам перед воротами и не смог пробить голкипера. Абзал Бейсебеков атаковал в ближний угол ворот, на месте Ян Облак. Ян Вороговский грубо ошибся у своих ворот и на ровном месте сбил соперника. Бенджамин Сеско реализовал 11-метровый. Старт второго тайма, гости быстро отличились после прострела справа от Максима Самородова, и Рамазан Оразов расстрелял ворота - 1:1. Эрик Янжа со штрафного заставил поработать голкипера. Яка Бийол метров с шести наносил удар - в защитника на ленточке. Оразов мог острее бить по воротам, голкипер выручил. За считанные минуты до финального свистка словенцы похоронили шансы противника. Опытный Беньямин Вербич от левого угла штрафной сместился в центр и метко пробил - 2:1.

Словения вышла на Евро вслед за сборной Дании.