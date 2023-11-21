Сборная Италии сыграла вничью с Украиной и забрала путёвку на Евро-2024, где будет защищать титул

Сборные Италии и Украины сошлись в рамках отборочного турнира на Евро-2024. Матч квалификации состоялся 20 ноября на стадионе «БайАрена».

В последнем туре квалификации решалась судьба второй путёвки от группы. Сборные Украины и Италии в очном матче определяли обладателя прямого билета в Германию. Номинальных хозяев (матч проходил в Леверкузене) устраивала только победа, номинальным гостям вполне подходила и ничья. Состав Украины прям впечатлял размахом: Зинченко, Судаков, Мдрик, Цыганков и Довбик трудились в атаке. У каждого это сезон проходит неплохо, у кого-то даже слишком хорошо.

Италия ответила тройкой Дзаньоло, Распадори, Кьеза. Именно эти парни первыми заявили о себе на «БайАрене». Пошла подача от угла поля, Николо умудрился выиграть верх и скинуть дальше, а Федерико с девяти метров бил по воротам в касание. Уже запахло голом, но мяч пролетел выше ворот. Ответ украинцев прилетел только в середине тайма. Судаков отклеился от опекуна, примчался к линии штрафной площади, пробив, чуть не доходя до неё. Доннарумма парировал мяч в углу ворот.

Итальянцы же продолжили гнуть свою линию с угловых. Димарко подал – Ди Лоренцо пробил. Опасно получилось у защитников, но мяч опять просвистел рядом со штангой. Обязан был забивать Фраттези, которого с фланга снабдил шедевральной передачей Федерико Кьеза. Давиде вывалился на голкипера и практически с точки пенальти пробил в угол, однако Трубин умудрился ногой отвести угрозу.

За первый тайм Италия наиграла на гол, и ноль на табло явно не устроил Спаллетти. После перерыва не вышел на поле Распадори, заменил которого Скамакка. А номинальные гости продолжили атаковать и владеть мячом ощутимо больше. Правда, не из последних сил отбивались украинцы, терпеливо выжидая момент. Но итальянцы всё не предоставляли его. Не левом краю правил Кьеза, который в очередном соло убрал Коноплю, затем Цыганкова и опасно пробил – вот только в створ не попал.

Интереса решил добавить сам Доннарумма, который зачем-то пропустил мяч, вброшенный из аута. В итоге из хорошей позиции пробил Мудрик, а самому же Джанлуиджи пришлось спасать Италию. А затем ещё и Судаков плотно приложился, мяч по пути задел Жоржиньо и очутился в руках Доннаруммы. Всё спокойно. Италия заметила, что соперник стал частенько огрызаться, и решила просто засушить остаток матча.

У родоначальников катеначчо, естественно, это получилось. Пять добавленных минут ничего не изменили. Без голов завершили матч Италия и Украина, что полностью устроило гостей. Команда Лучано Спаллетти едет на Евро, где будет защищать титул действующего чемпиона.