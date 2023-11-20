Адиев огласил состав сборной Казахстана на главный матч отбора на Евро

Совсем скоро национальная сборная Казахстана под руководством российского тренера Магомеда Адиева начнёт решающий поединок отбора на Евро-2024. Подопечные Адиева сыграют в гостях с прямым конкурентом за выход на первенство Европы – сборной Словении.
Состав команды Казахстана выглядит следующим образом:
Шацкий, Ворогоцкий, Алип, Марочкин, Малый, Быстров, Чесноков, Бейсебеков, Куат, Оразов, Самородов.
Отметим, что бывший полузащитник ЦСКА, а ныне «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов начнёт игру в запасе. В основе выйдут представители РПЛ - защитник «Зенита» Нуралы Алип и защитник «Ахмата» Марат Быстров.
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