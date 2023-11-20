Дзаньоло, Кьеза, Жоржиньо – в основе сборной Италии на решающий матч с Украиной

Менее чем через час национальная сборная Италии проведёт решающий матч квалификации на Евро-2024 против сборной Украины в Германии. Лучано Спаллетти выставил на игру следующий состав:

Доннарумма, ди Лоренцо, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Дзаньоло, Распадори, Кьеза.

Напомним, что у итальянцев и украинцев – по 13 очков в группе С. Команды делят второе место, но только одна из них получит путёвку на Евро напрямую. Лидер квартета – сборная Англии, которая одной из первых гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

Текстовую трансляцию матча сборных Италии и Украины проведёт наш портал.