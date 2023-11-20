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Кварацхелия не поможет Грузии в полуфинале стыковых матчей отбора Евро-2024

20 Ноября 2023 • 21:14 Комментировать
Испания
3:1
Грузия

Звезда «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия не сможет принять участие в полуфинальном стыковом матче отбора Евро-2024.

Вингер не сможет помочь своей национальной команде из-за дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек, сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.

Напомним, что «крестоносцы» проведут домашний полуфинал стыкового этапа 21 марта в Тбилиси. Соперник будет определён по итогам группового этапа квалификации к континентальному турниру. В 28 матчах в футболке сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил 15 голов.

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