Кварацхелия не поможет Грузии в полуфинале стыковых матчей отбора Евро-2024

Звезда «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия не сможет принять участие в полуфинальном стыковом матче отбора Евро-2024.

Вингер не сможет помочь своей национальной команде из-за дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек, сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.

Напомним, что «крестоносцы» проведут домашний полуфинал стыкового этапа 21 марта в Тбилиси. Соперник будет определён по итогам группового этапа квалификации к континентальному турниру. В 28 матчах в футболке сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил 15 голов.