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Чемпионат Европы по футболу 2024

Северная Македония - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

20 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Северная Македония
1:0
Англия
1 17.00 X 6.80 2 1.22
2-й тайм

Сборные Северной Македонии и Англии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Северная Македония1:1Англия
(1:0) Барди Энис41' 
 47'Грилиш Джек (1:1)
Димитриевски СтолеМанев ЙованСерафимов НиколаМуслиу ВизарДимоски БоянАлиоски ЭгзиянАлими ИсникАтанасов ЯниБарди ЭнисМиовски БоянЭлмас Эльиф  17'
Запасные: Тодороски ТодорДаци ЭрдонМитровски ДимитарШишковски ДамьянАлексовски ИгорРистовски МиланЭлези АгонЧурлинов ДаркоАшковски СтефанКостадинов ТихомирАдеми АриянИльязовски Ахмед
Пикфорд ДжорданУокер КайлМагуайр ГарриГехи МаркЛьюис Рико  40'Александер-Арнольд ТрентРайс ДекланСака БукайоФоден ФилГрилиш ДжекУоткинс Олли
Запасные: Кейн ГарриКонса ЭзриПалмер КоулФиллипс КэлвинРэшфорд МаркусГаллахер КонорХендерсон ДжорданРемсдейл АаронТомори ФикайоДжонстон Сэм
20 ноября. Стадион "Тодор Проески".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Северной Македонии

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СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ АНГЛИЯ
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