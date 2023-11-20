Северная Македония - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Сборные Северной Македонии и Англии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Северная Македония - Англия
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Барди Энис41'
|47'Грилиш Джек (1:1)
Димитриевски Столе•Манев Йован•Серафимов Никола•Муслиу Визар•Димоски Боян•Алиоски Эгзиян•Алими Исник•Атанасов Яни•Барди Энис•Миовски Боян•Элмас Эльиф 17'
20 ноября. Стадион "Тодор Проески".
Бан пользователя