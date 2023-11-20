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Чемпионат Европы по футболу 2024

Украина - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

20 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Украина
0:0
Италия
1 5.20 X 3.80 2 1.72
2-й тайм

Сборные Украины и Италии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Украина0:0Италия
Трубин АнатолийКонопля ЕфимЗабарный ИльяСваток АлександрМиколенко ВиталийСтепаненко ТарасЗинченко АлександрЦыганков ВикторСудаков ГеоргийМудрик МихаилДовбик Артём
Запасные: Матвиенко НиколайБондарь ВалерийРизнык ДмитрийЗубков АлександрСикан ДаниилБущан ГеоргийЯремчук РоманМалиновский РусланСидорчук СергейТымчик АлександрДубинчак ВладиславПихалёнок Александр
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо ДжованниАчерби ФранческоБуонджорно Алессандро  7'Димарко ФедерикоФраттези ДавидеЖоржиньо IIБарелла НиколоДзаньоло НиколоРаспадори Джакомо 46' (Скамакка Джанлука ( 46') Кьеза Федерико
Запасные: Кин МойзеЭль-Шаарави СтефанБонавентура ДжакомоПолитано МаттеоВикарио ГульельмоДармиан МаттеоГатти ФедерикоМанчини ДжанлукаКристанте БрианБираги КристианоПроведель Иван
20 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Украины

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УКРАИНА ИТАЛИЯ
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