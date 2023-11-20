Украина - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Украины и Италии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Украина - Италия
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Протокол игры
Трубин Анатолий•Конопля Ефим•Забарный Илья•Сваток Александр•Миколенко Виталий•Степаненко Тарас•Зинченко Александр•Цыганков Виктор•Судаков Георгий•Мудрик Михаил•Довбик Артём
Доннарумма Джанлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Ачерби Франческо•Буонджорно Алессандро• 7'Димарко Федерико•Фраттези Давиде•Жоржиньо II•Барелла Николо•Дзаньоло Николо•Распадори Джакомо46' (Скамакка Джанлука (46') •Кьеза Федерико
20 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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