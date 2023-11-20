Сборная Португалии стала девятой в истории отбора к Евро-2024 командой со стопроцентным результатом

Сборная Португалии установила исторический результат в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2004, выиграв все десять матчей.

Подопечные Роберто Мартинеса стали единственной командой, собравшей стопроцентный результат в нынешнем квалификационном турнире. По итогам матчей против Словакии, Исландии, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и Лихтенштейна «селесао» набрали 30 очков.

Португальцы стали лишь девятой командой, кому покорилось подобное достижение, а именно Франция (1992), Чехия (2000), снова Франция (2004), Германия (2012), Испания (2012), Англия (2016), Бельгия (2020) и Италия (2020). Благодаря 10 побед, Криштиану Роналду и компания при жеребьёвке будут сеянными в своей группе.