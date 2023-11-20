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Чемпионат Европы по футболу 2024

Словения - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

20 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Словения
1:1
Казахстан
1 1.45 X 4.50 2 8.00
2-й тайм

Сборные Словении и Казахстана проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Словения1:1Казахстан
(1:0) Сеско Бенджамин41' 
 48'Оразов Рамазан (1:1)
Облак ЯнКарничник ЗанБлажич МихаБийол ЯкаЯнжа ЭрикСтоянович ПетарГнезда-Черин АдамЭлшник ТимиМлакар ЯнШпорар АндражСеско Бенджамин
Запасные: Зугеля НиноКуртич ЯсминЛоврич СандиДркушич ВаняЗахович ЛукаГоренц-Станкович ЙонВипотник ЖанВербич БеньяминЗайц МихаЦелар ЖанБелек ВидБалковец Юре
Шацкий ИгорьМалый СергейМарочкин АлександрАлип НуралыБыстров МаратВороговский Ян  40'Чесноков ИсламБейсебеков АбзалКуат ИсламбекОразов РамазанСамородов Максим
Запасные: Устименко ДанилДарабаев АсланТапалов ЕркинЕрланов ТемирланДосмагамбетов ТимурЗуев АлександрСкворцов ЛевКасым АлибекАймбетов АбатШайзада БекханСвиридов ИванКенесов Арман
20 ноября. Стадион "Стожице" (Любляна).
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Сборная Словении Сборная Казахстана

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СЛОВЕНИЯ КАЗАХСТАН
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