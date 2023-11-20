Словения - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Сборные Словении и Казахстана проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Словения - Казахстан
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Протокол игры
|(1:0) Сеско Бенджамин41'
|48'Оразов Рамазан (1:1)
Облак Ян•Карничник Зан•Блажич Миха•Бийол Яка•Янжа Эрик•Стоянович Петар•Гнезда-Черин Адам•Элшник Тими•Млакар Ян•Шпорар Андраж•Сеско Бенджамин
Шацкий Игорь•Малый Сергей•Марочкин Александр•Алип Нуралы•Быстров Марат•Вороговский Ян• 40'Чесноков Ислам•Бейсебеков Абзал•Куат Исламбек•Оразов Рамазан•Самородов Максим
20 ноября. Стадион "Стожице" (Любляна).
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