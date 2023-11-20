Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Чехия - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

20 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Чехия
1:0
Молдова
1 1.25 X 6.30 2 13.00
2-й тайм

Сборные Чехии и Молдовы проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Чехия - Молдова

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Чехия1:0Молдова
(1:0) Доудера Давид14' 
Штанек ЙиндрихВитик МартинЗима ДавидГолеш ТомашМасопуст ЛукашДоудера ДавидСоучек ТомашСадилек МихалПровод ЛукасХори ТомашГложек Адам
Запасные: Журасек ДавидХитил МоймирЧванчара ТомашЧерны ВацлавСтронати ПатрициоКрал АлексКушей ВасилЛингр ОндржейМандоус АлешКоварж Матей
Райлян ДоринКрачун АртурБабогло Владислав  47'Посмак Вячеслав  45'Ревенко Иоан-Кэлин  24' 46' (Домашкан Виталий ( 46') Рябчук ОлегПостолаки ВирджилиуРаца ВадимКаймаков Михаил  30'Моцпан Никита 46' (Кожокару Максим ( 46') Николаеску Йон
Запасные: Штиня ВикторЧеботарь НиколайПлэтикэ МихаилАврам КристианКожокарь СерафимПлэтикэ СергиуБолохан ВадимМарандич ДенисБогачук ВикторЖардан Ион
20 ноября. Стадион "Андрув".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Сборная Молдовы

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
19:45
Экс-игрок сборной Молдовы Даду рассказал, за счёт чего команда может обыграть Чехию
17:22
«Шериф» поддержал сборную Молдовы – команда может выйти на Евро
16:58
Главный тренер сборной Молдовы: Против сборной Чехии нам потребуется больше сил
02:19
Чехия - Молдова: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:01
Чехия — Молдова: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 20 ноября 2023
19 Ноября
17:37
Агент Кухты — об отстранении форварда от сборной Чехии: С Яном такого раньше не случалось
17:11
​«Катастрофа»: Петржела прокомментировал скандал в сборной Чехии
14:56
​Сборная Чехии отстранила трёх игроков за нарушение режима, среди них – экс-форвард «Локомотива»
03:23
5 последних путёвок отбора: кто ещё имеет шанс поехать на Евро-2024
01:38
​Чехия – Молдова: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 20 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕХИЯ МОЛДОВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
58 мин
Албания Албания
Фарерские острова Фарерские острова
0
0
1.20 7.20 15.00
Видео
58 мин
Северная Македония Северная Македония
Англия Англия
1
0
17.00 8.20 1.16
Видео
58 мин
Сан-Марино Сан-Марино
Финляндия Финляндия
0
1
70.00 14.00 1.04
Видео
58 мин
Северная Ирландия Северная Ирландия
Дания Дания
0
0
5.20 4.20 1.64
Видео
58 мин
Чехия Чехия
Молдова Молдова
1
0
1.25 6.00 14.00
Видео
58 мин
Украина Украина
Италия Италия
0
0
4.20 3.65 1.90
Видео
58 мин
Словения Словения
Казахстан Казахстан
1
1
1.58 4.20 6.00
Видео
21.11.23 в 22:45
Гибралтар Гибралтар
Нидерланды Нидерланды
70.00 29.00 1.01
Видео
21.11.23 в 22:45
Андорра Андорра
Израиль Израиль
11.00 5.80 1.29
Видео
21.11.23 в 22:45
Греция Греция
Франция Франция
4.70 3.65 1.80
Видео
21.11.23 в 22:45
Хорватия Хорватия
Армения Армения
1.18 7.80 16.00
Видео
21.11.23 в 22:45
Косово
Беларусь Беларусь
1.50 4.60 6.40
Видео
21.11.23 в 22:45
Румыния Румыния
Швейцария Швейцария
3.75 3.65 2.00
Видео
21.11.23 в 22:45
Уэльс Уэльс
Турция Турция
2.39 3.75 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
22:17 · Чемпионат Европы 2024
Адиев огласил состав сборной Казахстана на главный матч отбора на Евро
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Северная Македония - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Украина - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Словения - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Чехия - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:07 · Чемпионат Европы 2024
Дзаньоло, Кьеза, Жоржиньо – в основе сборной Италии на решающий матч с Украиной
21:14 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия не поможет Грузии в полуфинале стыковых матчей отбора Евро-2024
20:08 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии стала девятой в истории отбора к Евро-2024 командой со стопроцентным результатом
19:45 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Молдовы Даду рассказал, за счёт чего команда может обыграть Чехию
19:09 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн высказался о свисте турецких болельщиков
18:56 · Чемпионат Европы 2024
​Дешам в перерыве матча призвал футболистов сборной Франции поставить рекорд – в итоге получилось 14:0 2
17:22 · Молдова
«Шериф» поддержал сборную Молдовы – команда может выйти на Евро
16:58 · Чемпионат Европы 2024
Главный тренер сборной Молдовы: Против сборной Чехии нам потребуется больше сил
14:58 · Чемпионат Европы 2024
​Тихонов хочет увидеть выход сборной Казахстана на Евро-2024
13:52 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес: «Не могу объяснить, как 38-летний Роналду испытывает голод 18-летнего игрока»
Все новости