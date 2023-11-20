Чехия - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Чехии и Молдовы проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Чехия - Молдова
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Протокол игры
|(1:0) Доудера Давид14'
Райлян Дорин•Крачун Артур•Бабогло Владислав• 47'Посмак Вячеслав• 45'Ревенко Иоан-Кэлин 24'46' (Домашкан Виталий (46') •Рябчук Олег•Постолаки Вирджилиу•Раца Вадим•Каймаков Михаил• 30'Моцпан Никита46' (Кожокару Максим (46') •Николаеску Йон
20 ноября. Стадион "Андрув".
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