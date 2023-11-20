Экс-игрок сборной Молдовы Даду рассказал, за счёт чего команда может обыграть Чехию

Бывший футболист ЦСКА и сборной Молдовы Сергей Даду назвал, благодаря чему национальная команда способна обыграть Чехию в решающем матче отбора Евро-2024.

«Игра с Польшей, в которой Молдавия спаслась со счёта 0:2 и победила 3:2, повлияла лучшим образом. Ребята работают и пашут на поле. За счёт характера и духа мы можем обыграть чехов», – приводит слова Даду Metaratings.ru.

По его мнению, сложно судить, является ли текущее поколение лучшим в истории отечественного футбола, поскольку, несмотря на шанс на выход на Евро, у разных составов был разный уровень соперников по группе.

Напомним, что победа в гостевом матче восьмого тура позволит Молдове обойти Чехию и выйти в финальный этап Евро-2024.