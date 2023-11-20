​Нагельсманн высказался о свисте турецких болельщиков

На днях сборные Германии и Турции проводили товарищеский матч в Берлине. Турецкая команда смогла отпраздновать гостевую победу над фаворитом со счётом 3:2. По ходу игры турецкие фанаты активно освистывали Бундестим. Комментарий на этот счёт дал главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн.

«Было неприятно, что нас освистывали. Вообще я не думаю, что это хорошо. Моя команда играет лучше, если я поддерживаю её, а не если я уничтожаю команду соперника», - слова Нагельсманна в социальных сетях приводит журналист Керри Хау.

Впереди у сборной Германии товарищеский матч против Австрии.