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​Дешам в перерыве матча призвал футболистов сборной Франции поставить рекорд – в итоге получилось 14:0

20 Ноября 2023 • 18:56 Комментировать
Греция
...
Франция
1 6.00 X 4.05 2 1.60
21.11 22:45

Сборная Франции на выходных разгромила Гибралтар со счётом 14:0. В тот вечер «трёхцветные» установили ряд рекордов, в частности одержали самую крупную победу в своей истории.

Федерация футбола Франции опубликовала видео, снятое в раздевалке в перерыве матча. На видео рулевой команды Дидье Дешам призвал футболистов одержать рекордную победу.

«Рекордная победа была со счётом 10:0, вы можете перебить её. Не сдерживайте себя, ребята», - сказал Дешам футболистам в числе прочего.

Отметим, что после первого тайма сборная Франции обыгрывала команду Гибралтара со счётом 7:0.

Во вторник в последнем туре отбора сборная Франции сыграет против Греции на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам сборная Гибралтара ещё теги

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