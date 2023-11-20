​Дешам в перерыве матча призвал футболистов сборной Франции поставить рекорд – в итоге получилось 14:0

Сборная Франции на выходных разгромила Гибралтар со счётом 14:0. В тот вечер «трёхцветные» установили ряд рекордов, в частности одержали самую крупную победу в своей истории.

Федерация футбола Франции опубликовала видео, снятое в раздевалке в перерыве матча. На видео рулевой команды Дидье Дешам призвал футболистов одержать рекордную победу.

«Рекордная победа была со счётом 10:0, вы можете перебить её. Не сдерживайте себя, ребята», - сказал Дешам футболистам в числе прочего.

Отметим, что после первого тайма сборная Франции обыгрывала команду Гибралтара со счётом 7:0.

Во вторник в последнем туре отбора сборная Франции сыграет против Греции на выезде.