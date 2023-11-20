Главный тренер сборной Молдовы: Против сборной Чехии нам потребуется больше сил

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко оценил настрой игроков перед решающим отборочным матчем к Евро-2024 против чешской команды.

«Я думаю, что в матче с Чехией нам понадобится больше сил и я надеюсь, что все футболисты, которые выйдут на поле, отдадут все силы ради победы, потому что для нас это будет историческая победа», - рассказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в случае трёх очков на выезде Молдова впервые в истории выходит на крупный международный турнир. Матч против сборной Чехии пройдёт в понедельник, 20 ноября.