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Главный тренер сборной Молдовы: Против сборной Чехии нам потребуется больше сил

20 Ноября 2023 • 16:58 Комментировать
Чехия
...
Молдова
1 1.23 X 6.40 2 15.00
Через 5 ч. 32 мин.

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко оценил настрой игроков перед решающим отборочным матчем к Евро-2024 против чешской команды.

«Я думаю, что в матче с Чехией нам понадобится больше сил и я надеюсь, что все футболисты, которые выйдут на поле, отдадут все силы ради победы, потому что для нас это будет историческая победа», - рассказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в случае трёх очков на выезде Молдова впервые в истории выходит на крупный международный турнир. Матч против сборной Чехии пройдёт в понедельник, 20 ноября.

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