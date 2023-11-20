​Тихонов хочет увидеть выход сборной Казахстана на Евро-2024

В понедельник вечером сборные Словении и Казахстана пересекутся в рамках последнего тура отбора на чемпионат Европы. Команды разыграют билет на турнир, причём словенцам достаточно не проиграть на своём поле.

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов надеется, что сборная Казахстана сможет победить в Любляне.

«Хочется, чтобы Казахстан выиграл, потому что всё зависит от них. Им нужна только победа, поэтому им нужно будет играть на неё», - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Матч Словения – Казахстан стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.