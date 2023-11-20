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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Тихонов хочет увидеть выход сборной Казахстана на Евро-2024

20 Ноября 2023 • 14:58 Комментировать
Словения
...
Казахстан
1 1.50 X 4.30 2 7.40
Через 7 ч. 20 мин.

В понедельник вечером сборные Словении и Казахстана пересекутся в рамках последнего тура отбора на чемпионат Европы. Команды разыграют билет на турнир, причём словенцам достаточно не проиграть на своём поле.

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов надеется, что сборная Казахстана сможет победить в Любляне.

«Хочется, чтобы Казахстан выиграл, потому что всё зависит от них. Им нужна только победа, поэтому им нужно будет играть на неё», - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Матч Словения – Казахстан стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Сборная Казахстана

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СЛОВЕНИЯ КАЗАХСТАН
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