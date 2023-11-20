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Мартинес: «Не могу объяснить, как 38-летний Роналду испытывает голод 18-летнего игрока»

20 Ноября 2023 • 13:52 Комментировать

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о центральном нападающем команды Криштиану Роналду, выступающем на клубном уровне за саудовский «Аль-Наср».

«Я затрудняюсь объяснить, как 38-летний футболист, сыгравший так много матчей за сборную, продолжает испытывать голод 18-летнего игрока. Этим Роналду заряжает всех в раздевалке. Он является примером для других футболистов команды», - передает слова специалиста A Bola.

В квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024 Криштиану провел девять поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и одну голевую передачу.

Роналду оценил исторический результат сборной Португалии в отборе Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес ещё теги
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