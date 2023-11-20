Сборная Швеции уволила главного тренера после невыхода на Евро-2024

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон покинул свой пост после невыхода национальной команды на чемпионат Европы – 2024. Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола страны.

«Не жалею ни о чем, что сделал на своем посту. Это был нерадостный финал. Однако я каждый день делал все, что было в моих силах. Продолжу делать это и в будущем», - высказался специалист.

В последнем матче под руководством 61-летнего наставника сборная Швеции отпраздновала победу над национальной командой Эстонии со счетом 2:0. Андерссон занимал пост главного тренера скандинавской сборной с 2016 года.