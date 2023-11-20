Мостовой сделал прогноз на матч Словения - Казахстан

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящей встрече между Словенией и Казахстаном в рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Для обеих сборных это мини-финал. Уверен, противники оставят все силы на поле. Обе команды намерены выйти на Евро-2024. Предположу, что голы будут с обеих сторон», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч Словения – Казахстан состоится сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры организует Liveresult.ru.