Зинченко высказался о матче Украины против Италии

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против Италии в рамках квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Это действующие чемпионы Европы. Не хочу даже тратить время на то, чтобы говорить, насколько это сильная команда. Все это понимают. Я очень надеюсь на поддержку украинцев», - передает слова футболиста ua.tribuna.com.

Матч между Украиной и Италией состоится сегодня, 20 ноября, начало запланировано в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.