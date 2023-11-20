Роналду оценил исторический результат сборной Португалии в отборе Евро-2024

Звездный центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выступление национальной команды в квалификации Евро-2024. В последнем матче пиренейцы победили Исландию со счетом 2:0.

«Исторический розыгрыш для нас. 100 процентов побед. Поздравляю Португалию», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в социальных сетях.

Напомним, что сборная Португалии уверенно заняла первое место в своей группе, набрав 30 очков в десяти матчах. Подопечные Роберто Мартинеса забили 36 голов в квалификации, а пропустили всего два.

Мартинес назвал причину успешного выступления Португалии в отборе Евро-2024