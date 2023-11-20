«Капитанище!» – пользователи Интернета об игре Криштиану Роналду за национальную команду

Любители футбола прокомментировали игру Роналду за национальную команду в матче против сборной Исландии:

- Капитанище! – написал пользователь Интернета;

- Роналду всегда соблюдает железную дисциплину. На стадионе он кажется нестареющим. Ему уже 38 лет, и он все еще способен выступать за сборную Португалии, – заметил любитель футбола;

- Ждём тебя дома, – написал болельщик «Аль-Насра»;

- Лучший в истории, – добавил болельщик;

- Я надеюсь, что ты выиграешь чемпионат мира, это будет прекрасным завершением твоей замечательной карьеры, – оставил пожелание фанат.

Напомню, что сборная Португалии обыграла сборную Исландии со счётом 2:0. Криштиану Роналду появился в стартовом составе своей национальной команды и отыграл весь матч.