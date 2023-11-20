Торрес - о травме Гави: «Выглядело всё очень плохо»

Атакующий полузащитник сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал результат поединка отбора чемпионата Европы – 2024 против Грузии. «Красная фурия» одержала победу со счетом 3:1.

«Мы одержали важную победу, именно так хотели завершить отборочный раунд. Но это радостное ощущение выхода на Евро омрачает травма Гави. Мы пока не знаем, насколько серьезно повреждение. Выглядело все очень плохо», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании набрала 21 балл и с первого места пробилась на чемпионат Европы. Престижный турнир состоится следующим летом в Германии.