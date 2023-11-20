Лукаку побил бомбардирский рекорд Левандовски

Центральный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку отметился четырьмя забитыми мячами во вчерашнем отборочном поединке Евро-2024 против национальной команды Азербайджана (5:0).

Благодаря этому 30-летний нападающий достиг отметки в 14 голов в квалификационном турнире чемпионата Европы. Таким образом, Лукаку установил рекорд результативности. Он превзошел достижение североирландца Дэвида Хили и поляка Роберта Левандовски, на счету которых по 13 голов.

Напомним, что Бельгия уверенно преодолела квалификацию и вышла на чемпионат Европы. Континентальный турнир пройдет в Германии летом следующего года.