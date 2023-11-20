Мартинес назвал причину успешного выступления Португалии в отборе Евро-2024

В заключительном матче квалификационного этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии одержала победу над Исландией со счетом 2:0. После окончания игры главный тренер пиренейцев Роберто Мартинес ответил на вопросы журналистов.

«Качество каждого нашего футболиста важно для победы. Однако для достижения общего результата, который мы показали в квалификации, нужны целеустремленность и командный дух. Если это есть, то тогда все очень хорошо», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии завершила квалификацию со 100-процентным показателем. Пиренейцы набрали 30 баллов при разнице мячей 36:2.