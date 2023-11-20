Гайя: «На последнем Евро Испания была близка к финалу, на этот раз постараемся пройти дальше»

Защитник сборной Испании Хосе Гайя подвёл итоги квалификации Евро-2024. В заключительном матче «красная фурия» переиграла Грузию со счетом 3:1.

«Команда выросла благодаря этому турниру. Мы стали сильнее. У нас сейчас очень боеспособный коллектив. Мы не прекращаем прогрессировать и расти. На последнем чемпионате Европы Испания была близка к финалу. В этот раз мы постараемся добиться большего», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Испания набрала 21 очков квалификационном турнире и с первой строчки вышла на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.