Пальинья рассказал о настрое сборной Португалии на Евро-2024

Хавбек сборной Португалии Жоау Пальинья высказался об амбициях своей команды после победы над Исландией (2:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Впереди у нас Евро. Мы поедем на турнир с максимальным настроем. Очень ждем этого турнира. У нас амбициозная команда с огромным потенциалом. Все игроки, которые поедут на турнир, готовы сражаться. Мы все движемся в одном направлении», - передает слова португальского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Португалия выиграла все матчи в отборочном раунде. Пиренейцы забили 36 голов, а пропустили всего дважды.