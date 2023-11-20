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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пальинья рассказал о настрое сборной Португалии на Евро-2024

20 Ноября 2023 • 08:10 Комментировать

Хавбек сборной Португалии Жоау Пальинья высказался об амбициях своей команды после победы над Исландией (2:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Впереди у нас Евро. Мы поедем на турнир с максимальным настроем. Очень ждем этого турнира. У нас амбициозная команда с огромным потенциалом. Все игроки, которые поедут на турнир, готовы сражаться. Мы все движемся в одном направлении», - передает слова португальского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Португалия выиграла все матчи в отборочном раунде. Пиренейцы забили 36 голов, а пропустили всего дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Жоау Пальинья
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