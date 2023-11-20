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​Палкин напутствует сборную Украины: «Шахтёр» обыграл «Барселону», вы тоже сможете»

20 Ноября 2023 • 03:19 Комментировать

Сборная Украины сразится за выход в финальную часть чемпионата Европы с итальянской командой, в обществе высоки ожидания, несмотря на статус соперника - итальянцы уже не раз терпели неудачи в решающих матчах в последние годы. Спортивный директор «Шахтера» Сергей Палкин решил подбодрить соотечественников, напомнив о том, что его команда недавно обыграла «Барселону»:

- Обыграть Италию? Если «Шахтер» смог обыграть «Барселону», то и Украина может обыграть Италию, - цитирует слова Палкина итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч между сборными Украины и Италии состоится в понедельник вечером.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сергей Палкин
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