Лукаку прокомментировал свой покер за сборную Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями после покера, оформленного в матче против сборной Азербайджана.

Футболист «Ромы» четырежды поразил ворота с 17-й по 37-ю минуту, а после перерыва на поле уже не вышел – его заменил Лоис Опенда. На 90-й минуте Леандро Троссар установил на табло окончательный счёт – 5:0.

«Сегодня вся команда показала отличную игру, нам удалось проявить свои качества. Конечно, я отлично себя чувствую после четырёх забитых голов. Очень рад, что мы успешно преодолели квалификацию.

Моя замена? Она была запланирована изначально, так как я провёл много матчей в «Роме», – цитирует журналист Альфредо Педулла 30-летнего форварда.