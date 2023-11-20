​В Бельгии перед матчем с Азербайджаном исполнили... шведский гимн

Сборная Бельгии стильно закончила квалификационный турнир к Евро-2024, забив пять мячей в ворота сборной Азербайджана. Однако началась игра с конфуза - организаторы включили... шведский гимн вместо азербайджанского.

Это связано с тем, что в своем предыдущем матче сборная Бельгии сыграла дома как раз со шведами. И, судя по всему, кто-то просто не удосужился «сменить пластинку». Ну а Ромелу Лукаку, не иначе как стремясь исправить конфуз, уже в первом тайме забил четыре мяча, установив новый рекорд бельгийской сборной, которая уверенно отобралась на главный европейский футбольный форум для сборных.