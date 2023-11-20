Сборная Люксембурга одолела соперников из Лихтенштейна, проведя весь матч в меньшинстве

Отборочный матч чемпионата Европы Лихтенштейн - Люксембург ничего не решал для соперников, но он получился примечательным. Уже на пятой минуте гости остались вдесятером после удаления форварда Данела Синани. Футболисты из Люксембурга всё равно выглядели лучше и острее, что вылилось в гол Жерсона Родригеса на 69-й минуте.
Люксембург в любом случае занял третье место, противник - последнее.
Протокол игры
|69'Родригес Жерсон (0:1)
Бюхель Бенджамин•Малин Андреас• 69'Визер Сандро• 7'Трабер Ларс75' (Шлегель Северин (75') •Вольфингер Сандро62' (Бек Никлас (62') •Хофер Йенс62' (Кранц Лиам (62') •Майер Ливио 73'75' (Нетцер Андрин (75') •Бюхель Марсель•Гёппель Максимилиан•Хаслер Жюльен9' (Оспельт Филипп (9') •Саланович Деннис
Морис Антони•Шано Максим•Корач Сеид57' (Махмутович Энес (57') •Карлсон Дирк•Жанс Лоран90' (Мартинс Марвин (90') •Тиль Венсан75' (Муратович Эдвин (75') •Баррейро Леандро•Олесен Матиас•Тилль Себастьян57' (Бонерт Флориан (57') •Родригес Жерсон•Синани Данел 5'
19 ноября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
Бан пользователя