Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Люксембурга одолела соперников из Лихтенштейна, проведя весь матч в меньшинстве

20 Ноября 2023 • 00:44 Комментировать
Лихтенштейн
0:1
Люксембург

Отборочный матч чемпионата Европы Лихтенштейн - Люксембург ничего не решал для соперников, но он получился примечательным. Уже на пятой минуте гости остались вдесятером после удаления форварда Данела Синани. Футболисты из Люксембурга всё равно выглядели лучше и острее, что вылилось в гол Жерсона Родригеса на 69-й минуте.

Люксембург в любом случае занял третье место, противник - последнее.

Протокол игры  
Лихтенштейн0:1Люксембург
  69'Родригес Жерсон (0:1)
Бюхель БенджаминМалин Андреас  69'Визер Сандро  7'Трабер Ларс 75' (Шлегель Северин ( 75') Вольфингер Сандро 62' (Бек Никлас ( 62') Хофер Йенс 62' (Кранц Лиам ( 62') Майер Ливио  73' 75' (Нетцер Андрин ( 75') Бюхель МарсельГёппель МаксимилианХаслер Жюльен 9' (Оспельт Филипп ( 9') Саланович Деннис
Запасные: Киндл КенниJonas BeckКолльман НиколаЛо Руссо ЛоренцоМарксер МартинФосер Габриэль
Морис АнтониШано МаксимКорач Сеид 57' (Махмутович Энес ( 57') Карлсон ДиркЖанс Лоран 90' (Мартинс Марвин ( 90') Тиль Венсан 75' (Муратович Эдвин ( 75') Баррейро ЛеандроОлесен МатиасТилль Себастьян 57' (Бонерт Флориан ( 57') Родригес ЖерсонСинани Данел  5'
Запасные: Герсон ЛарсКурчи АлессиоТилль ОливьеКардосо Тьяго ПерейраЖонатан ДавидРупиль ТимотеЩон РальфАлвес Родригес Джеймс
19 ноября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).

 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Люксембурга Сборная Лихтенштейна

Новости по матчу

19 Ноября
03:23
5 последних путёвок отбора: кто ещё имеет шанс поехать на Евро-2024
00:51
Лихтенштейн — Люксембург: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 19 ноября 2023
18 Ноября
01:07
​Лихтенштейн – Люксембург: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 19 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Швеция Швеция
Эстония Эстония
2
0
1.05 15.00 44.00
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Азербайджан Азербайджан
5
0
1.05 17.00 31.00
Видео
Окончен
Шотландия Шотландия
Норвегия Норвегия
3
3
6.50 1.23 6.90
Видео
Окончен
Португалия Португалия
Исландия Исландия
2
0
1.01 13.00 90.00
Видео
Окончен
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Словакия Словакия
1
2
49.00 12.50 1.06
Видео
Окончен
Лихтенштейн Лихтенштейн
Люксембург Люксембург
0
1
36.00 7.20 1.06
Видео
Окончен
Испания Испания
Грузия Грузия
3
1
1.03 12.50 100.00
Видео
20.11.23 в 22:45
Сан-Марино Сан-Марино
Финляндия Финляндия
72.00 12.50 1.07
Видео
20.11.23 в 22:45
Чехия Чехия
Молдова Молдова
1.25 6.00 14.00
Видео
20.11.23 в 22:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Дания Дания
5.20 4.20 1.64
Видео
20.11.23 в 22:45
Словения Словения
Казахстан Казахстан
1.58 4.20 6.00
Видео
20.11.23 в 22:45
Украина Украина
Италия Италия
4.20 3.65 1.90
Видео
20.11.23 в 22:45
Албания Албания
Фарерские острова Фарерские острова
1.20 7.20 15.00
Видео
20.11.23 в 22:45
Северная Македония Северная Македония
Англия Англия
17.00 8.20 1.16
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
02:00 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте: «Самая горькая победа в моей карьере, мы опустошены из-за травмы Гави»
01:20 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес – о травме Гави: «Всё выглядит серьёзно»
00:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Люксембурга одолела соперников из Лихтенштейна, проведя весь матч в меньшинстве
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Словаки одержали волевую победу над сборной Боснии и Герцеговины
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии выиграла и 10-й матч квалификации
00:37 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Шотландии и Норвегии забили по три гола
00:37 · Испания. Ла Лига
Гави выбыл до конца сезона из-за травмы слухи
00:15 · Испания. Ла Лига
Травма Гави может оказаться серьёзной
00:00 · Франция. Лига 1
Заир-Эмери прокомментировал свою травму в дебютном матче за сборную Франции
19 Ноября
23:37 · Чемпионат Европы 2024
​Ребров: «У нас большая поддержка в Германии, должно помочь»
23:21 · Чемпионат Европы 2024
​Ребров: «На слова Чеферина пусть реагирует украинский народ, а не мы, игроки»
23:19 · Испания. Ла Лига
​Плохие новости для Хави – Гави получил травму 3
23:08 · Чемпионат Европы 2024
Барелла: «Жоржиньо не нуждается в утешениях»
22:56 · Франция. Лига 1
Анри – о 300 голах Мбаппе: «Некоторые не могут забить столько даже на тренировках»
22:23 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти – о борьбе за путёвку на Евро-2024: «Я не считаю сборную Италии фаворитом»
Все новости