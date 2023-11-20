Сборная Люксембурга одолела соперников из Лихтенштейна, проведя весь матч в меньшинстве

Отборочный матч чемпионата Европы Лихтенштейн - Люксембург ничего не решал для соперников, но он получился примечательным. Уже на пятой минуте гости остались вдесятером после удаления форварда Данела Синани. Футболисты из Люксембурга всё равно выглядели лучше и острее, что вылилось в гол Жерсона Родригеса на 69-й минуте.

Люксембург в любом случае занял третье место, противник - последнее.