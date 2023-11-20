Гол Хвичи, автогол Лочошвили и травма Гави: Испания обыграла Грузию на финише отборочного этапа

В десятом туре отборочного цикла Евро-2024 в Вальядолиде на стадионе «Хосе Сорилья» встречались сборные Испании и Грузии.

Сборные Испании и Шотландии оформили себе выход на Евро-2024 ещё в октябре. Поэтому ноябрьские матчи в отборочной группе A не несли никакой турнирной нагрузки. Впрочем, всё равно у команд был резон проводить их с хорошей самоотдачей. Помимо сыгрываемости, престижа и желания побеждать, это же ещё рейтинговые очки, влияющие на состав корзин при будущих жеребьёвках.

В минувший четверг испанцы одержали уверенную выездную победу над Кипром со счётом 3:1. Забивали там за пиренейцев Ламин Ямаль, получивший затем травму Микель Оярсабаль и Санмартин Хоселу. А Грузия в тот день благодаря дублю Кварацхелии сыграла дома вничью с Шотландией – 2:2. «Фурия роха» лидировала в группе, имея на десять очков больше, чем шедшие четвёртыми «крестоносцы».

8 сентября сборные Грузии и Испании сошлись в Тбилиси. Вряд ли кто-то предсказывал итоговый счёт 1:7, а он именно таким и получился. Единственный гол за хозяев провёл Чакветадзе. У «красной фурии» хет-трик сделал Мората, плюс по одному мячу забили Ольмо, Нико Уильямс и Ямаль. Также автоголом отметился Соломон Кверквелия.

На отчётный матч по сравнению с предыдущей игрой против Кипра Луис де ла Фуэнте произвёл аж девять изменений в стартовом составе. Свои места в основе с первых минут сохранили только ле Норман и Гави. В атаку вышли Нико Уильямс, Мората и Ферран Торрес. Чуть пониже им были призваны помогать Фабиан Руис, Родри и Гави. В обороне компанию ле Норману составили Гайя, Иньиго Мартинес и Карвахаль. В ворота вернулся Унай Симон вместо дебютировавшего в прошлом матче за сборную Испании Давида Райи.

Про травму Оярсабаля мы уже написали. Вообще на ноябрьский мини-сбор де ла Фуэнте не вызвал имевших повреждения Кепу, Лапорта, Асенсио, Ольмо, Фати. Грузинская команда не могла рассчитывать на травмированного Шенгелию. Он был заменён в предыдущем матче с Шотландией, и его отсутствие в игре против Испании стало единственным изменением в стартовом составе команды Вилли Саньоля. Место Левана Шенгелии на фланге обороны занял Ираклий Азаров.

Гола и даже голов в матче на арене «Хосе Сорилья» пришлось ждать недолго. На четвёртой минуте испанцы заработали штрафной удар на левом фланге – против Нико Уильямса там не по правилам действовал Какабадзе. Ферран Торрес со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, а Робен ле Норман головой с отскоком от газона поразил ближний угол (1:0). Это первый гол защитника «Реал Сосьедада» за сборную Испании, который он забил в восьмом по счёту матче за «красную фурию».

На восьмой минуте мяч мог второй раз побывать в воротах сборной Грузии. Карвахаль справа в касание прострелил по диагонали назад на Гави, которого не смог сдержать Чакветадзе. Удар Гави потащил Мамардашвили, а на добивании Нико Уильямс выстрелил выше створа. И по незабвенной футбольной классике испанцы быстро оказались наказаны за нереализованный голевой момент – или даже за два момента.

Грузинам удалось организовать разящий выпад. Чакветадзе принял заброс в центральном круге и снабдил проникающим пасом Кварацхелию в обвод ле Нормана. Хвича подхватил сферу между ним и Карвахалем, не стал терять время и проткнул мяч мимо Уная Симона (1:1). ВАР-арбитры провели этот гол, как и предыдущий. Ничего предосудительного ими замечено не было.

На 22-й минуте Фабиан Руис со штрафного с правого фланга прицелился в ближний угол – Мамардашвили отвёл оттуда угрозу на угловой. Через десять с небольшим минут Торрес ещё справа забросил к ближней штанге на Морату, а тот пробил сходу и угодил в Мамардашвили. Между этими моментами де ла Фуэнте пришлось выпускать Сансета на замену вместо Гави, который получил травму колена – не исключено, что серьёзную.

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Испанцы в первом тайме владели мячом в три раза больше своего соперника, но не смогли уйти на перерыв в качестве промежуточного победителя. Моментов они создавали не так много, и грузины в нормальной степени справлялись с оборонительными задачами. При этом не было сомнений, что после перерыва «фурия роха» продолжит давить, играя первым номером.

Начало второго тайма подтвердило, что второй этаж в собственной штрафной площади гости всё-таки не контролировали. Торрес справа мягко подал на Родри – тот ударил головой в ближний угол, который защитил Мамардашвили. А вот когда Нико Уильямс слева подключил Гайя и тот выполнил навес на дальнюю штангу, уже никто не смог предотвратить гол Торреса головой (2:1).

Понятно, что впереди у грузин надежды были прежде всего на Кварацхелию. На исходе часа игры Хвича повесил на жёлтую карточку Родри и сам же со штрафного пробил немного выше перекладины. Саньоль произвёл двойную замену, выпустив в том числе бывшего игрока «Ротора» и «Рубина» Давиташвили. Как раз его Чакветадзе запускал по правому полуфлангу, но не успел Зурико к этой передачу, мяч оказался в руках Симона.

На 72-й минуте все вопросы об исходе матча отпали уже практически окончательно. Появившийся на замену Ямаль подал с правого края, а Лочошвили головой срезал мяч в ближний угол своих ворот (3:1). То есть и третий гол в матче сборная Грузии пропустила со второго этажа – пусть теперь уже от самой себя. Впрочем, визитёры не сдались. Удары Чакветадзе и Кварацхелии были накрыты. За неспортивное поведение жёлтые карточки схватили Хвича и Саньоль.

Сборная Испании завершила отборочный цикл Евро-2024 с семью победами в восьми матчах. Единственный раз на этом этапе «фурия роха» потеряла очки в марте, проиграв Шотландии. Опять-таки, испанцы завоевали путёвку на чемпионат Европы в октябре. Что касается сборной Грузии, то у неё в восьми матчах квалификации две победы, две ничьи и четыре поражения. Весной грузины получат шанс пробиться на Евро через Лигу наций.

Кирилл Иванцов