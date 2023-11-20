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Словаки одержали волевую победу над сборной Боснии и Герцеговины

20 Ноября 2023 • 00:39 Комментировать
Босния и Герцеговина
1:2
Словакия

Сборные Боснии и Герцеговины и Словакии провели матч 10-го тура квалификации чемпионата Европы. Гости, которые гарантировали себе место в числе лучших команды Старого света выглядели сильнее, пусть и пропустили первыми на 49-й минуте (автогол Патрика Грошовски). Роберт Боженик быстро восстановил паритет, а вскоре после удаления Ренато Гойковича боснийцы остались в меньшинстве. Любомир Шатка стал автором второго гола в ворота хозяев - 2:1.

Словаки финишировали вторыми, соперник - также второй, но с конца.

Протокол игры  
Босния и Герцеговина1:2Словакия
(1:0) Грошовски Патрик49'  
  52'Боженик Роберт (1:1)
  71'Шатка Любомир (1:2)
Пирич КенанГазибегович ЮсуфГойкович Ренато  35'  63'Хаджикадунич ДеннисМуякич НихадЦимирот Гойко 78' (Золотич Нермин ( 78') Башич Иван  48'Хамулич Саид 87' (Зилькич Алмедин ( 87') Хайрадинович Харис 87' (Варешанович Дал ( 87') Демирович ЭрмединПревляк Смаил  59' 59' (Билбия Неманья ( 59')
Запасные: Хаджиахметович АмирТабакович ХарисРахманович АмарХанкич ХидажетСтеванович МирославКовачевич АднанТахирович БенджаминВасиль Никола
Родак МарекПекарик ПетерШатка ЛюбомирШкриньяр МиланГанцко ДавидДуда Ондрей 85' (Кадак Якуб ( 85') Грошовски ПатрикБенеш Ласло 66' (Куцка Юрай ( 66') Суслов Томаш 85' (Ирка Эрик ( 85') Боженик Роберт  52' 75' (Тупта Любомир ( 75') Мак Роберт 75' (Полиевка Роберт ( 75')
Запасные: Гараслин ЛукашРавас ГенрихДьомбер НорбертДубравка МартинТомич МихалВернон де МаркоЛоботка Станислав
19 ноября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).

 

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Сборная Словакии Сборная Боснии И Герцеговины

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