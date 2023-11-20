Словаки одержали волевую победу над сборной Боснии и Герцеговины

Сборные Боснии и Герцеговины и Словакии провели матч 10-го тура квалификации чемпионата Европы. Гости, которые гарантировали себе место в числе лучших команды Старого света выглядели сильнее, пусть и пропустили первыми на 49-й минуте (автогол Патрика Грошовски). Роберт Боженик быстро восстановил паритет, а вскоре после удаления Ренато Гойковича боснийцы остались в меньшинстве. Любомир Шатка стал автором второго гола в ворота хозяев - 2:1.
Словаки финишировали вторыми, соперник - также второй, но с конца.
Протокол игры
|(1:0) Грошовски Патрик49'
|52'Боженик Роберт (1:1)
|71'Шатка Любомир (1:2)
Пирич Кенан•Газибегович Юсуф•Гойкович Ренато 35'• 63'Хаджикадунич Деннис•Муякич Нихад•Цимирот Гойко78' (Золотич Нермин (78') •Башич Иван• 48'Хамулич Саид87' (Зилькич Алмедин (87') •Хайрадинович Харис87' (Варешанович Дал (87') •Демирович Эрмедин•Превляк Смаил 59'59' (Билбия Неманья (59')
Родак Марек•Пекарик Петер•Шатка Любомир•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид•Дуда Ондрей85' (Кадак Якуб (85') •Грошовски Патрик•Бенеш Ласло66' (Куцка Юрай (66') •Суслов Томаш85' (Ирка Эрик (85') •Боженик Роберт 52'75' (Тупта Любомир (75') •Мак Роберт75' (Полиевка Роберт (75')
19 ноября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
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