Словаки одержали волевую победу над сборной Боснии и Герцеговины

Сборные Боснии и Герцеговины и Словакии провели матч 10-го тура квалификации чемпионата Европы. Гости, которые гарантировали себе место в числе лучших команды Старого света выглядели сильнее, пусть и пропустили первыми на 49-й минуте (автогол Патрика Грошовски). Роберт Боженик быстро восстановил паритет, а вскоре после удаления Ренато Гойковича боснийцы остались в меньшинстве. Любомир Шатка стал автором второго гола в ворота хозяев - 2:1.

Словаки финишировали вторыми, соперник - также второй, но с конца.