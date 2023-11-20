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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Португалии выиграла и 10-й матч квалификации

20 Ноября 2023 • 00:39 Комментировать
Португалия
2:0
Исландия

Сборная Португалии принимала соперников из Исландии в заключительном для себя матче отбора Евро-2024 и добилась десятой победы подряд. В дебюте у Отавио срезался мяч, и вместо навеса получился удар в перекладину.  В конец тайма Бруну Фернандеш получил пас пяткой и от линии штрафной поразил дальний угол ворот. После перерыва давление на позиции гостей только нарастало, но мяч упорно не шел в цель, однако после парированного удара Жоау Фелиша Рикарду Орта добавил его в сетку - 2:0. Перед финальным свистком Арнор Траустасон едва не размочил счет, но попал в перекладину.

Португалия набрала 30 очков и давно выиграла группу, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Португалия2:0Исландия
(1:0) Фернандеш Бруну37'  
(2:0) Орта Рикарду66'  
Кошта ДиогуМариу Жоау III 62' (Орта Рикарду ( 62') Диаш РубенИнасиу ГонсалуКанселу Жоау 87' (Брума Арминду ( 87') Пальинья Жоау  54'Силва Бернарду 62' (Геррейру Рафаэл ( 62') Фернандеш БрунуОтавио Эдмилсон 75' (Витинья II ( 75') Фелиш Жоау  84' 87' (Невеш Жоау ( 87') Роналду Криштиану
Запасные: Гомеш ТотиПатрисиу РуйЖота ДиогуСа ЖозеНевеш РубенРамуш ГонсалуСилва Антониу
Вальдимарссон Хакон-РабнПалссон ВикторИнгасон СверрирХерманнссон ХьёртурТораринссон ГудмундурГудмундссон Йоханн  54'Йоханнессон Исак-Бергманн  28' 62' (Траустасон Арнор ( 62') Сигурдссон АрнорТорстейнссон Йон  32' 62' (Гудьонсен Андри ( 62') Виллюмссон Виллюм  46' 61' (Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 61') Финнбогасон Альфред 46' (Оскарссон Орри ( 46')
Запасные: Тордарсон Стефан-ТейтюрФиннссон КольбейнБальдюрссон Андри-ФаннарОлафссон Элиас-РафнСампстед АльфонсРунарссон РунарХлинссон КристианГретарссон Даниэль
19 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Сборная Португалии Сборная Исландии

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