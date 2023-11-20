Сборная Португалии выиграла и 10-й матч квалификации

Сборная Португалии принимала соперников из Исландии в заключительном для себя матче отбора Евро-2024 и добилась десятой победы подряд. В дебюте у Отавио срезался мяч, и вместо навеса получился удар в перекладину. В конец тайма Бруну Фернандеш получил пас пяткой и от линии штрафной поразил дальний угол ворот. После перерыва давление на позиции гостей только нарастало, но мяч упорно не шел в цель, однако после парированного удара Жоау Фелиша Рикарду Орта добавил его в сетку - 2:0. Перед финальным свистком Арнор Траустасон едва не размочил счет, но попал в перекладину.
Португалия набрала 30 очков и давно выиграла группу, соперник - четвертый.
Протокол игры
|(1:0) Фернандеш Бруну37'
|(2:0) Орта Рикарду66'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III62' (Орта Рикарду (62') •Диаш Рубен•Инасиу Гонсалу•Канселу Жоау87' (Брума Арминду (87') •Пальинья Жоау• 54'Силва Бернарду62' (Геррейру Рафаэл (62') •Фернандеш Бруну•Отавио Эдмилсон75' (Витинья II (75') •Фелиш Жоау 84'87' (Невеш Жоау (87') •Роналду Криштиану
Вальдимарссон Хакон-Рабн•Палссон Виктор•Ингасон Сверрир•Херманнссон Хьёртур•Тораринссон Гудмундур•Гудмундссон Йоханн• 54'Йоханнессон Исак-Бергманн 28'62' (Траустасон Арнор (62') •Сигурдссон Арнор•Торстейнссон Йон 32'62' (Гудьонсен Андри (62') •Виллюмссон Виллюм 46'61' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (61') •Финнбогасон Альфред46' (Оскарссон Орри (46')
19 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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