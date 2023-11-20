Сборная Португалии выиграла и 10-й матч квалификации

Сборная Португалии принимала соперников из Исландии в заключительном для себя матче отбора Евро-2024 и добилась десятой победы подряд. В дебюте у Отавио срезался мяч, и вместо навеса получился удар в перекладину. В конец тайма Бруну Фернандеш получил пас пяткой и от линии штрафной поразил дальний угол ворот. После перерыва давление на позиции гостей только нарастало, но мяч упорно не шел в цель, однако после парированного удара Жоау Фелиша Рикарду Орта добавил его в сетку - 2:0. Перед финальным свистком Арнор Траустасон едва не размочил счет, но попал в перекладину.

Португалия набрала 30 очков и давно выиграла группу, соперник - четвертый.