Сборные Шотландии и Норвегии забили по три гола

Квалификационный матч чемпионата Европы Шотландия - Норвегия ничего глобально не менял, и команды сыграли результативно, показав шикарную реализацию моментов. Арон Доннум открыл счет уже на третьей минуте. Он же вскоре сыграл рукой у своих ворот, и Джон Макгинн реализовал пенальти. Юлиан Рюэрсон сыграл на Йоргена Ларсена, который переправил мяч в пустую часть ворот - 1:2. После углового Лео Эстигор забил в свои ворота, снова равный счет. На 59-й минуте Сюарт Армстронг обыгрался с Макгинном и вывел Шотландию вперед. Интрига возродилась в концовке после удара головой Мохамеда Эльюнусси - 3:3.
Что касается турнирной ситуации, то при любом результате британцы финишировали вторыми, а соперник - на третьем месте.
Протокол игры
|3'Доннум Арон (0:1)
|(1:1) Макгинн Джон13'
|20'Ларсен Йорген (1:2)
|(2:2) Эстигор Лео33'
|(3:2) Армстронг Стюарт59'
|86'Эльюнусси Мохамед (3:3)
Кларк Зандер•Паттерсон Нэйтан•Хендри Джек•Маккена Скотт• 79'Тэйлор Грэг•Мактоминай Скотт•Макгрегор Каллум89' (Шенклэнд Лоуренс (89') •Армстронг Стюарт70' (Дайкс Линдон (70') •Макгинн Джон79' (Джек Райан (79') •Маклин Кенни70' (Фергюсон Льюис (70') •Браун Джейкоб70' (Кристи Райан (70')
Сельвик Эгиль•Рюэрсон Юлиан•Айер Кристоффер• 10'Эстигор Лео•Бьоркан Фредерик•Берге Сандер• 59'Берг Патрик• 45'Эурснес Фредрик60' (Торстведт Кристиан (60') •Бобб Оскар89' (Педерсен Маркус II (89') •Ларсен Йорген•Доннум Арон60' (Эльюнусси Мохамед (60')
19 ноября. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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