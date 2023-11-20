Сборные Шотландии и Норвегии забили по три гола

Квалификационный матч чемпионата Европы Шотландия - Норвегия ничего глобально не менял, и команды сыграли результативно, показав шикарную реализацию моментов. Арон Доннум открыл счет уже на третьей минуте. Он же вскоре сыграл рукой у своих ворот, и Джон Макгинн реализовал пенальти. Юлиан Рюэрсон сыграл на Йоргена Ларсена, который переправил мяч в пустую часть ворот - 1:2. После углового Лео Эстигор забил в свои ворота, снова равный счет. На 59-й минуте Сюарт Армстронг обыгрался с Макгинном и вывел Шотландию вперед. Интрига возродилась в концовке после удара головой Мохамеда Эльюнусси - 3:3.

Что касается турнирной ситуации, то при любом результате британцы финишировали вторыми, а соперник - на третьем месте.