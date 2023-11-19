​Ребров: «У нас большая поддержка в Германии, должно помочь»

Сборная Украины готовится к последнему своему матчу в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года, в силу известных причин она вынуждена проводить свои домашние встречи «где попало» - во вторник это будет Леверкузен. Наставник украинской сборной Сергей Ребров надеется на то, что его подопечные получат большую поддержку от немецких поклонников футбола.

- У нас есть хороший шанс, я верю в него. Это будет совсем другой матч, нежели в Италии. В Германии очень поддерживают Украину, - цитирует слова Реброва итальянское новостное агентство ITASportPress.

Игра состоится во вторник вечером.