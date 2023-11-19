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​Ребров: «На слова Чеферина пусть реагирует украинский народ, а не мы, игроки»

19 Ноября 2023 • 23:21 Комментировать
Украина
...
Италия
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Через 22 ч. 2 мин.

Месяц назад руководитель УЕФА Александер Чеферин заявил, что итальянская сборная должна обязательно попасть на чемпионат Европы, но сейчас складывается такая ситуация, что это, если случится, то произойдет за счет Украины - «самой европейской страны», как известно.

Ситуацию прокомментировал наставник украинской сборной Сергей Ребров, которой во вторник предстоит сыграть с итальянцами в решающем матче.

- Чеферин заявил, что Италия должна быть на чемпионате Европы любой ценой? Я считаю, что реагировать на такие заявления должен украинский народ, не мы. Нам надо думать о матче и фокусироваться на нем, - цитирует слова Реброва итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Украины Сергей Ребров Александер Чеферин ещё теги

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