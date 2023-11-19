​Ребров: «На слова Чеферина пусть реагирует украинский народ, а не мы, игроки»

Месяц назад руководитель УЕФА Александер Чеферин заявил, что итальянская сборная должна обязательно попасть на чемпионат Европы, но сейчас складывается такая ситуация, что это, если случится, то произойдет за счет Украины - «самой европейской страны», как известно.

Ситуацию прокомментировал наставник украинской сборной Сергей Ребров, которой во вторник предстоит сыграть с итальянцами в решающем матче.

- Чеферин заявил, что Италия должна быть на чемпионате Европы любой ценой? Я считаю, что реагировать на такие заявления должен украинский народ, не мы. Нам надо думать о матче и фокусироваться на нем, - цитирует слова Реброва итальянское новостное агентство ITASportPress.