Барелла: «Жоржиньо не нуждается в утешениях»

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла высказался о неудачах Жоржиньо при исполнении пенальти.

Промахи нынешнего хавбека лондонского «Арсенала» с одиннадцатиметровой отметки поспособствовали неудаче сборной Италии в отборе на ЧМ-2022. Перед недавней встречей с Северной Македонией наставник Лучано Спаллетти заявил, что Жоржиньо остаётся штатным пенальтистом, однако тот снова не реализовал удар с точки. Экс-рулевой «Наполи» поддержал игрока, сказав, что следующий пенальти также доверит ему.

«Промахиваться могут все. Нам нужно быть благодарными Жоржиньо за всё, что он сделал за годы выступления в сборной. Тренер решает, кому бить пенальти, но Жоржиньо точно не нуждается в наших утешениях и поддержке – он опытный чемпион», – заявил на пресс-конференции Барелла.