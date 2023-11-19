Спаллетти – о борьбе за путёвку на Евро-2024: «Я не считаю сборную Италии фаворитом»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил шансы команды на успешный итог отборочной кампании.

«Скуадра адзурра» ведёт борьбу за путёвку на Евро-2024 со сборной Украины – в активе команд по 13 набранных очков перед очной встречей, которая пройдёт в рамках заключительного тура в понедельник. Ничейный исход устроит сборную Италии – в таком случае действующие чемпионы Европы расположатся выше по показателю личных встреч.

«Как показывает таблица, у сборной Украины столько же очков, сколько и у Италии, поэтому фаворитов здесь нет. Нам предстоит непростой матч, я ожидаю от соперников атакующей игры. Нам нужно сохранять предельную концентрацию, не отказываясь от своего стиля», – цитирует Football Italia Спаллетти.