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Чемпионат Европы по футболу 2024

Спаллетти – о борьбе за путёвку на Евро-2024: «Я не считаю сборную Италии фаворитом»

19 Ноября 2023 • 22:23 Комментировать
Украина
...
Италия
1 4.30 X 3.70 2 1.88
Через 23 ч. 41 мин.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил шансы команды на успешный итог отборочной кампании.

«Скуадра адзурра» ведёт борьбу за путёвку на Евро-2024 со сборной Украины – в активе команд по 13 набранных очков перед очной встречей, которая пройдёт в рамках заключительного тура в понедельник. Ничейный исход устроит сборную Италии – в таком случае действующие чемпионы Европы расположатся выше по показателю личных встреч.

«Как показывает таблица, у сборной Украины столько же очков, сколько и у Италии, поэтому фаворитов здесь нет. Нам предстоит непростой матч, я ожидаю от соперников атакующей игры. Нам нужно сохранять предельную концентрацию, не отказываясь от своего стиля», – цитирует Football Italia Спаллетти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Сборная Украины ещё теги

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УКРАИНА ИТАЛИЯ
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