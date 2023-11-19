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Наставник сборной Казахстана Адиев: Мы готовы добыть путёвку на Евро-2024

19 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Словения
...
Казахстан
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Через 23 ч. 42 мин.

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Словении.

Специалист отметил, что его команда готовилась к матчу в штатном режиме, также он дал понять, что тяжёлый перелёт не является преградой, ведь в ДНК каждого казазстанца преодолевать большие расстояния не составляет проблем.

«Мы, как говорится, «степные волки» и готовы к такому. Мы настроены соперничать со Словенией, хотим оправдать ожидания наших болельщиков и добыть путевку на Евро-2024», - приводит слова Адиева Vesti.kz.

Напомним, что игра состоится завтра, 20 ноября. Начало - в 22:45 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев

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СЛОВЕНИЯ КАЗАХСТАН
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