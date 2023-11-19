Наставник сборной Казахстана Адиев: Мы готовы добыть путёвку на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Словении.

Специалист отметил, что его команда готовилась к матчу в штатном режиме, также он дал понять, что тяжёлый перелёт не является преградой, ведь в ДНК каждого казазстанца преодолевать большие расстояния не составляет проблем.

«Мы, как говорится, «степные волки» и готовы к такому. Мы настроены соперничать со Словенией, хотим оправдать ожидания наших болельщиков и добыть путевку на Евро-2024», - приводит слова Адиева Vesti.kz.

Напомним, что игра состоится завтра, 20 ноября. Начало - в 22:45 по московскому времени.