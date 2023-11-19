Сборная Бельгии напоследок разгромила команду Азербайджана, у Лукаку покер

В последнем для себя матче квалификации Евро-2024 сборная Бельгии играла против соперников из Азербайджана. Команда Доменико Тедеско в случае победы выходила на первое место в группе. Ромелу Лукаку довольно быстро открыл счет кивком головы. В середине тайма Эдди Паскуаль наиграл на вторую желтую карточку, а соперник тут же удвоил счет, Тимоти Кастань головой отыграл на Лукаку, который вколотил мяч в сетку. Несколько минут, и Ромелу еще раз выиграл воздух после подачи, и мяч оказался за ленточкой - 3:0. Бельгийцы перехватили мяч, Орель Мангаля прорвался по центру и выкатил под удар вездесущему Лукаку, есть покер. Кастань добил мяч в сетку в последней атаке первого тайма, но вне игры. В самой концовке встречи Леандро Троссар стал автором пятого гола.

Бельгия выиграла группу с 20 очками, соперник (7) - четвертый.