Сборная Швеции уверенной победой завершила еврокампанию

Сборная Швеции завершала провальный отборочный цикл Евро-2024 домашним матчем с Эстонией. Прибалты, набравшие всего одно очко в семи поединках, сегодня только отбивались. Уже на шестой минуте в перекладину попали Виктор Дьёкереш и его тезка Класссон. В середине тайма Классон добился своего и головой результативно замкнул навес. Все вопросы снял Эмиль Форсберг с передачи всё того же Классона.
Шведы победили со счетом 2:0 и с 10 очками финишировали позади Бельгии и Австрии.
Протокол игры
|(1:0) Классон Виктор22'
|(2:0) Форсберг Эмиль55'
Ольсен Робин•Крафт Эмиль•Линделоф Виктор•Хеландер Филип• 73'Аугустинссон Людвиг•Кулушевски Деян•Каюсте Йенс85' (Олссон Кристоффер (85') •Экдаль Альбин71' (Сванберг Маттиас (71') •Форсберг Эмиль71' (Ларссон Хуго (71') •Дьёкереш Виктор•Классон Виктор85' (Кайсон Робин (85')
Хейн Карл-Якоб•Тамм Йоонас63' (Кууск Мяртен (63') • 69'Паскочи Максим•Метс Кароль•Пеэтсон Расмус•Пикк Артур84' (Тамм Алекс (84') •Кяйт Маттиас•Поом Маркус•Ващук Богдан57' (Синявский Василий (57') •Тунёв Георгий57' (Зенёв Сергей (57') •Юргенс Оливер63' (Аниер Хенри (63')
19 ноября. Стадион "Френдс Арена".
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