Сборная Швеции уверенной победой завершила еврокампанию

Сборная Швеции завершала провальный отборочный цикл Евро-2024 домашним матчем с Эстонией. Прибалты, набравшие всего одно очко в семи поединках, сегодня только отбивались. Уже на шестой минуте в перекладину попали Виктор Дьёкереш и его тезка Класссон. В середине тайма Классон добился своего и головой результативно замкнул навес. Все вопросы снял Эмиль Форсберг с передачи всё того же Классона.

Шведы победили со счетом 2:0 и с 10 очками финишировали позади Бельгии и Австрии.