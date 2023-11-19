Лукаку установил рекорд сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил покер в матче против соперников из Азербайджана.

Футболист «Ромы», арендованный у «Челси», отличился четырежды в течение двадцати минут – с 17-й по 37-ю. По информации Opta, 30-летний форвард стал первым в истории игроком, забившим четыре гола в одном тайме в матче за сборную Бельгии.

Напомним, что бельгийцы гарантировали себе участие в финальной стадии Евро-2024 ещё до сегодняшнего поединка со сборной Азербайджана.

Ромелу Лукаку уверенно возглавляет рейтинг бомбардиров отборочного этапа с 14 забитыми мячами. Лидер атаки сборной Бельгии опережает Криштиану Роналду (10) и Килиана Мбаппе (9).