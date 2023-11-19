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Бабич высказался о выходе сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года

19 Ноября 2023 • 21:46 Комментировать
Сербия
2:2
Болгария

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о выходе сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года.

Сегодня, 19 ноября, сербы сыграли на своём поле в заключительном туре отборочного этапа вничью со сборной Болгарии со счётом 2:2, тем самым получив путёвку на турнир в Германии, а защитник смог отметиться забитым мячом на 82-й минуте встречи. 

«Команда сделала то, что должна была сделать. Мы, конечно, взяли очко, хотя настраивались только на победу. Тем не менее нам удалось вывести нашу сборную на чемпионат Европы спустя 24 года», - цитирует Бабича telegraf.rs. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Срджан Бабич

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