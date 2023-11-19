Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Грузией

Пресс-служба сборной Испании опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в игре с Грузией.

Стартовый состав Испании: Симон (вр), Карвахаль, Ле Норман, Мартинес, Гайя, Гави, Родри, Руис, Торрес, Мората, Уильямс.

Заключительная игра отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Грузии состоится сегодня, 19 ноября. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

За всеми событиями матча можно следить в прямой текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Стоит сказать, что Испания уже вышла на Евро-2024, а Грузия потеряла все шансы на попадание в турнир.