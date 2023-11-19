Роналду – в основе сборной Португалии на матч с Исландией

В воскресенье вечером сборная Португалии проводит домашний матч против Исландии в рамках десятого тура отбора на чемпионат Европы. Рулевой португальской команды Роберто Мартинес решил включить в основной состав таких игроков:

Кошта, Канселу, Игнасиу, Диаш, Мариу, Пальинья, Отавио, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Фелиш, Роналду.

Матч Португалия – Исландия стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что сборная Португалии выиграла все девять предыдущих матчей отборочного турнира. Команда имеет шанс завершить цикл со стопроцентным показателем.