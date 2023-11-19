Генич: «Лукаку решил в одиночку перекрыть вчерашнее достижение Франции»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на покер форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку в ворота Азербайджана.

Стоит сказать, что четыре забитых мяча 30-летнего нападающего уложились в 20 минут.

— Лукаку решил сегодня в одиночку перекрыть вчерашнее достижение Франции, — написал Генич в своем телеграм-канале, который называется «Коммент.Генич».

Отметим, что 18 ноября сборная Франции разгромила Гибралтар со счетом 14:0, именно к этому результату сделал отсылку журналист.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между Бельгией и Азербайджаном продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.