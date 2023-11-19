Известный специалист Александр Григорян высказался об игре футболистов сборной Армении Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Эдгара Севикяна («Пари НН») и Наира Тикнизяна («Локомотив») в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против сборной Уэльса.

Тренер считает, что футболисты не убедили своей игрой серьёзные европейские команды, ведь выводы нужно делать по выступлениям на международной арене, а там они только в начале своего пути.

«Со временем у Сперцяна есть возможность стать лидером, который влияет на игру и ментальным лидером, способным влиять на команд», - приводит слова Григоряна Metaratings.ru.