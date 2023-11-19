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Лукаку оформил покер за 20 минут

19 Ноября 2023 • 20:56 Комментировать
Бельгия
4:0
Азербайджан
1 1.05 X 17.00 2 31.00
2-й тайм

Голеадор «Ромы» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку уже четыре раза поразил ворота сборной Азербайджана.

Лукаку смог забить азербайджанцам на 17-й, 26-й, 30-й и 37-й минутах. Все мячи бельгийского бомбардира уложились в период двадцати минут.

Встреча отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 между Бельгией и Азербайджаном продолжается в эти минуты. За всеми событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в настоящий момент на счету Лукаку 83 гола в 113 матчах за сборную Бельгии. Помимо этого, в активе 30-летнего форварда 16 результативных передач.

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