Голеадор «Ромы» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку уже четыре раза поразил ворота сборной Азербайджана.

Лукаку смог забить азербайджанцам на 17-й, 26-й, 30-й и 37-й минутах. Все мячи бельгийского бомбардира уложились в период двадцати минут.

Встреча отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 между Бельгией и Азербайджаном продолжается в эти минуты. За всеми событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в настоящий момент на счету Лукаку 83 гола в 113 матчах за сборную Бельгии. Помимо этого, в активе 30-летнего форварда 16 результативных передач.