​Сборная Сербии выступит на чемпионате Европы впервые

Сборная Сербии в воскресенье получила билет на чемпионат Европы – 2024. «Белые орлы» в своей отборочной группе заняли второе место, пропустив вперёд только сборную Венгрии.

Стоит отметить, что на континентальном футбольном форуме сербская национальная команда выступит впервые. В прошлый раз сербы ездили на Евро ещё в 2000 году в составе Югославии.

Непосредственно сборная Сербии не проходила отборы на чемпионаты Европы 2008, 2012, 2016 и 2020 годов.

Добавим, что чемпионат Европы пройдёт в июне-июле 2024 года в Германии. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

​17 сборных вышли на чемпионат Европы – 2024