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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сборная Сербии выступит на чемпионате Европы впервые

19 Ноября 2023 • 20:36 Комментировать

Сборная Сербии в воскресенье получила билет на чемпионат Европы – 2024. «Белые орлы» в своей отборочной группе заняли второе место, пропустив вперёд только сборную Венгрии.

Стоит отметить, что на континентальном футбольном форуме сербская национальная команда выступит впервые. В прошлый раз сербы ездили на Евро ещё в 2000 году в составе Югославии.

Непосредственно сборная Сербии не проходила отборы на чемпионаты Европы 2008, 2012, 2016 и 2020 годов.

Добавим, что чемпионат Европы пройдёт в июне-июле 2024 года в Германии. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

17 сборных вышли на чемпионат Европы – 2024

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии
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