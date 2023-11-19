​Сборная Сербии выступит на чемпионате Европы впервые

Сборная Сербии в воскресенье получила билет на чемпионат Европы – 2024. «Белые орлы» в своей отборочной группе заняли второе место, пропустив вперёд только сборную Венгрии.
Стоит отметить, что на континентальном футбольном форуме сербская национальная команда выступит впервые. В прошлый раз сербы ездили на Евро ещё в 2000 году в составе Югославии.
Непосредственно сборная Сербии не проходила отборы на чемпионаты Европы 2008, 2012, 2016 и 2020 годов.
Добавим, что чемпионат Европы пройдёт в июне-июле 2024 года в Германии. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.
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